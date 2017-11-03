Rusya ABD'ye tepki gösterdi... "Kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Lavrov ve Tillerson arasında yapılan telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Lavrov Tillerson'a, Suriye'de siyasi uzlaşma için daha güçlü uluslararası destek verilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya daha önce Birleşmiş Milletler ve Batılı tarafların Suriye hükümetinin Nisan ayında Han Şeyhun kasabasında onlarca kişinin ölümüne yol açan ölümcül bir kimyasal saldırıdan sorumlu olduğu yolundaki suçlamalarına getirdiği itirazları dün bir medya toplantısında açıklamıştı.



