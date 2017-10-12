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    Rusya: “ABD’nin UNESCO'dan çekilmesi önemli projeleri bozacak”

    İHA
    12.10.2017 - 21:47 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin UNESCO’dan çekilmesinin birçok önemli projeyi bozacağını bildirdi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin UNESCO’dan çekilme kararının hayal kırıklığına neden olduğu, bu kararın birçok önemli projeyi bozacağı belirtildi.

    Açıklamada, “UNESCO’nun son zamanlardaki politik tutumuna ilişkin bir çok ülkenin endişesini paylaşıyoruz. Umarız yeni direktör, mevcut durumu değiştirmek ve yalnızca insancıl konularda odaklanmak elinden geleni yapar” denildi.

    ABD, İsrail karşıtı tutumundan dolayı UNESCO’dan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

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