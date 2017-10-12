Rusya: ABD'deki diplomatik personel sayısını düşürebiliriz

Temmuz ayında Moskova iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesinin ardından ABD'ye Rusya'da çalışan diplomatik ve teknik personel sayısını yüzde 60 azaltarak 455'e istemişti.

Moskova'nın ABD personelini tam olarak 455'e indirmesinin sebebi bu rakamın aynı zamanda ABD'deki Rus diplomatik personel sayısı olmasıydı. Öte yandan RIA'ya konuşan Borisenko bu rakamın içerisinde New York'taki Birleşmiş Milletler'de çalışan Rus vatandaşlarının da olduğunu belirtti ve bu hesaba göre Rusya'daki ABD personelinin toplam sayısının 300'e ve altına inmesi gerektiğini söyledi.

Borisenko'nun açıklamasının ardından ABD'nin Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Maria Olson "İlişkilerin bozulması iki tarafın da çıkarlarına hizmet etmiyor. İlişkilerdeki bu olumsuz gidişatın bir sona ulaşmış olmasını umuyoruz açıklamasını" yaptı.