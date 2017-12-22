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    Rusya: ABD askerlerinin Suriye'de işi kalmadı

    DW Türkçe
    22.12.2017 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Rusya lideri Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığı için gerekçe kalmadığını belirtti. Lavrentyev, terör örgütü PKK'nın Suriye temsilcisi PYD konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerin üç haftaya kadar sürebileceğini de söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının hiçbir gerekçesi kalmadığını ve Washington'ın Suriye'de asker bulundurmak için saydığı gerekçelerin dayanaksız olduğunu söyledi.

    Astana'da sekizinci turu başlayan Suriye barış görüşmelerinin ilk gününde konuşan Lavretyev, "Amerikalıların askeri varlıklarının devamını gerekçelendirmek için dile getirecekleri hiçbir neden, bahane olmaktan öteye gidemeyecektir. Varlıklarının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    ASTANA'DA KİLİT KONU PYD

    Astana'daki gündemle ilgili olarak da açıklamada bulunan Lavretyev, görüşmelerin Rusya'nın önümüzdeki yılın başında düzenlemeyi planladığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne odaklandığını belirtti.

    Tarafların kongrenin tarihi konusunda kararı Cuma günü vermeyi planladığını belirten Rus yetkili, ancak heyetler listesi üzerindeki uzlaşının daha uzun süre alacağını ve bunun üç haftayı bulabileceğini belirtti.

    Rusya'nın daha önceden düzenlemeyi planladığı kongre, PYD'ye Moskova'dan resmi davet gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine Türkiye'nin itirazı nedeniyle ertelenmişti. 

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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