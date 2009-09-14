Rüştü Mucizesi

Başlıca sebepleri var...

Onlara değinmeden önce...

Maç öncesi ve sonrası yaşananları anlatmak istiyorum...

Bir çok deplasman maçına gittim...

Ali Sami Yen Stadyumu'nda yaşanan rezaletin bir benzerini görmedim...

İki kez bilet ve üst arama kontrolünden geçtikten sonra, açık olan 2 adet turnikenin önüne geldiğimde saat 20:00'a geliyordu...

Turnikeler görünmüyordu. Fakat, önünde birikmiş yüzlerce insanı görünce gişelerin orada olduğunu anladım!

Uzunca bir bekleyiş, itiş, kakış... Ciğerlerimin üzerinde onlarca insanın bedeninin baskısıyla hem nefes almaya, hem de ilerlemeye çalışıyordum... Fatih Kaya yazıyor

Zaten ilerlemek için adım atmama gerek yoktu, insan selinden ayaklarım yerden kesilmiş bir vaziyette turnikeye ulaştım!

Bu yaşadığım eziyet yaklaşık 50 dakika sürdü. Şanslıydım çünkü giriş yaptığımda arkamda daha giremeyen yüzlerce taraftar vardı!

En son seyirci giriş yaptığında maçın 3'te biri neredeyse sona ermişti!

Bir de maçın sonu var!

Yine aynı zihniyet!

3 kişinin zorla geçebileceği bir kapı. Ve kapının kenarında bekleyen polisler...

Bin kişiden fazla taraftar çıkış yapıyor...

Potansiyel suçlu muamelesi görmek ayrı dert, yapılanlara katlanmak ayrı bir dert...

Peki suçlu kim? Bu bir başarı olsaydı, ufacık bir karede gözükmek için herkes kafasını uzatırdı...

Tabii ortada bir rezalet söz konusu olduğu için bu durumu kimse üstlenmez...

Maça dönelim...

Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor...

Ne Galatasaray'ın ne de Beşiktaş'ın gerçek futbolunu sahaya yansıttığına inanmıyorum...

Maçın henüz başında gelen gol bütün oyunun gidişatını değiştirdi...

Rüştü klasiği bir gol...

Gole şaşırdım. Fakat Rüştü'nün böyle bir gol yemesine şaşırmadım...

Boş bakışlar... Arka direkte gelen kafa ve gol...

Rüştü 1 - Beşiktaş 0

İlk yarıda golün getirdiği konsantrasyon bozukluğu, 2 takım adına da hiç bir üretkenliği olmayan futbolu doğurdu...

Serdar Özkan'ın kişisel çabaları, Yusuf'un biraz kıvraklığı sonucu değiştirmedi...

Galatasaray'da Keita ve Sabri'nin bindirmeleri sadece taraftarı heyecanlandırdı...

İkinci yarı oyun daha netleşti...

Belki maç bu şekilde başlamazdı...

Ancak en azından takımlar sahaya sonucun bilincini kavramış ve yeni bir taktik anlayışı ile çıktı...

Bobo ve Fink'in oyuna girişinin, sahada futbolu değiştirecek hiç bir etkisi olduğuna inanmıyorum...

Özellikle Bobo'nun girişinin sahadaki 2. gole kadar olan süredeki olumlu futbol ile hiçbir alakası yoktu...

Tam tersi bir Nihat olması daha iyi olabilirdi...

Üretilen pozisyonlarda Serdar'ın sürati ile araya kaçmasının payı çok büyüktü...

Ve bu görevi Serdar'dan başka kimsenin üstlenmemesi golün gelmesini zorlaştırıyordu...

Nihat'ın da bu dakikalarda oyunda olması golü getirebilirdi... Olmadı...

Mustafa Hoca'nın oyuncu tercihlerinden çabuk vazgeçmesi, bazen olumsuz yansıyabiliyor...

Zira gol geldim, geleceğim derken, yine bir Rüştü klasiği gol, Beşiktaş'ı tamamen oyundan kopardı...

Rüştü 2 - Beşiktaş 0

Sahaya havlu atan Beşiktaş'ın 3. golü yemesi çokta enteresan değil...

Oyunun hakkı 3-0 mıydı? Hayır...

Bitiricilik yönü çok güçlü bir Galatasaray, Rüştü'nün katkısıyla kazanmayı bildi...

Siyah-beyazlılar da ise sonuca gidememe ve kritik yerlerde gelen hakem kararları sonucu değiştirmesine engel oldu...

Beşiktaş'ın elbette eleştirilecek birçok yönü var...

Fakat, kimse kalkan hatalı ofsayt bayraklarını, Mustafa Sarp'ın hareketini, Leo Franco'nun ceza sahası dışında topu eliyle kesmesini, Hakan Balta'nın, Serdar Özkan'ı ceza sahası içinde iterek düşürmesini es geçemez...

Maçın kara kartal adına bütün kritik pozisyonlarında hakem tam tersi kararlar verdi...

İnsanlık halidir, diyerek es geçilmesinden bıktık usandık...

Yaşadığım pişmanlıkta bu da var...

Ancak, en büyük pişmanlığım maçtan önceki yazımda, goygoycuların gazına gelerek hiç bir öneminin olduğuna inanmadığım istatistikî bir veriye göre sonucu tahmin etmeye çalışmamdı...

Yanıldım... Pişmanım...

Son 10 yıldır olmuş, bitmiş... Bunlar hurafe...

Yeni bir takımın verilerine göre bir analize de artık inanmıyorum...

Rüştü'nün 2 tane hatalı gol yiyeceğini kim bilebilir...

Hakem etkenini kim bilebilir...

Kaçmaması gereken gollerin kaçacağını kim bilebilir...

Kendi adıma bildiğim tek şey Mustafa Hoca'nın sürpriz bir 11 çıkartabileceğiydi...

Onu da yaptı...

Ancak ne olup biteceğini göremeden sağ olsun Rüştü, bütün dengeleri alt-üst etti...

Sonuçta, sarı-kırmızılılar adına bir Rüştü mucizesi gerçekleşti...