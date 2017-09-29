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    Russia-24’te ‘Dost Türkiye’ belgeseli

    Nerdun HACIOĞLU
    29.09.2017 - 20:12 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki akşam Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelirken, Rusya devlet televizyonu Russia-24, son yıllardaki Türk-Rus ilişkilerine dair bir belgesel yayınladı.

    2015 yılındaki uçak krizinin günümüzde artık aşıldığı ve ilişkilerin tamamen normalleştiği vurgusu yapılan belgeselde, “Rusya ile Türkiye birbirini bütünleyen iki ülke. Rusya’da milyarlarca dolarlık Türk yatırımı, Türkiye’de de benzer şekilde Rus yatırımları var. Birbirimizi ölçüp tartacağımıza geçtiğimiz asrın başında Atatürk’ün temelini attığı sıkı stratejik işbirliğine gidilmeli” denildi. Devlet televizyon kanalında gösterilen programın Rusya’da faaliyet gösteren Rus Türk İşadamları Birliği RTİB yardımıyla hazırlandığı belirtildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , rusya , türkiye
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