Russia-24’te ‘Dost Türkiye’ belgeseli

2015 yılındaki uçak krizinin günümüzde artık aşıldığı ve ilişkilerin tamamen normalleştiği vurgusu yapılan belgeselde, “Rusya ile Türkiye birbirini bütünleyen iki ülke. Rusya’da milyarlarca dolarlık Türk yatırımı, Türkiye’de de benzer şekilde Rus yatırımları var. Birbirimizi ölçüp tartacağımıza geçtiğimiz asrın başında Atatürk’ün temelini attığı sıkı stratejik işbirliğine gidilmeli” denildi. Devlet televizyon kanalında gösterilen programın Rusya’da faaliyet gösteren Rus Türk İşadamları Birliği RTİB yardımıyla hazırlandığı belirtildi.