Ruslardan SDG’ye hava saldırısı

ABD destekli SDG, saldırının cuma günü ele geçirdiği Deyrizor’un doğusundaki gaz üretim tesisi yakınında meydana geldiğini bildirdi. Saldırıda en az 6 kişi yaralandı. Conoco adlı gaz üretim tesisi, DEAŞ çekildikten sonra SDG’nin eline geçmişti. Suriye rejimi, tesisi SDG’den almak için cuma gecesi operasyon yapmış ancak başarısız olmuştu. SDG Sözcüsü Lilva Abdullah, Suriye uçaklarının da bombardıman yaptığını belirterek, misilleme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti. SDG 16 Eylül’de de Rusya ve Suriye ordusunu Deyrizor’un doğusundaki güçlerine hava saldırısı düzenlemekle suçlamış, Rusya suçlamaları reddetmişti. Bölgeden gelen haberler SDG’nin, Deyrizor’u ikiye ayıran Fırat Nehri’nin doğusundaki gaz ve petrol alanlarına yöneldiğine işaret ediyor.