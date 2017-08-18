Ruslar için Türkiye'de bir haftalık tatil, uçak biletinden daha ucuz

Tur acenteleri ve bilet sitelerindeki veriler, Rus turistler için Türkiye'de tatilin giderek daha cazip hale geldiğini gösterdi.

Rus turistlerin Türkiye'deki 1 haftalık tatili iki yönlü uçak biletinden daha ucuza geliyor.

Örneğin Antalya'nın Beldibi beldesindeki bir otelde eylül ayının ilk haftalarında iki kişilik uçuş, transfer, konaklama, her şey dahil servis yaklaşık 15 bin ruble (900 tl) olarak görülüyor.

Öte yandan Antalya'ya ağustos ayı sonu ve eylül ayı başı için bilet fiyatları kişi başı 12.5 bin ruble.