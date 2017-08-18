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    Ruslar için Türkiye'de bir haftalık tatil, uçak biletinden daha ucuz

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 15:27Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 15:27

    Tur acenteleri ve bilet satışı yapan sitelerin verilerine göre, Rus turistler için Türkiye'deki beldelerde bir haftalık tatil ücreti, gidiş-dönüş uçak bileti fiyatından daha ucuz hale geldi.

    Tur acenteleri ve bilet sitelerindeki veriler, Rus turistler için Türkiye'de tatilin giderek daha cazip hale geldiğini gösterdi.
    Rus turistlerin Türkiye'deki 1 haftalık tatili iki yönlü uçak biletinden daha ucuza geliyor.

    Örneğin Antalya'nın Beldibi beldesindeki bir otelde eylül ayının ilk haftalarında iki kişilik uçuş, transfer, konaklama, her şey dahil servis yaklaşık 15 bin ruble (900 tl) olarak görülüyor.

    Öte yandan Antalya'ya ağustos ayı sonu ve eylül ayı başı için bilet fiyatları kişi başı 12.5 bin ruble.

    Etiketler: Rusya , Türkiye , Tatil
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