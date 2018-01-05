Ruslar 45 milyon dolarlık uyduyu uzayda kaybetti

Kasım ayında Rusya, 2750 kilogram ağırlığındaki 45 milyon dolarlık uydusu ile irtibatı kaybetti. Sebebi, Meteor-M hava durumu uydusunun yanlış koordinatlarla programlanması.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin Çarşamba günü Rossiya 24 eyalet televizyon kanalına verdiği demeçte, hatanın insan kaynaklı olduğunu söyledi. Haberin kaynağı Reuters. Meteor-M'nin, geçen ay Uzakdoğudaki Vostochny kozmodromundan fırlatıldığını, ama güney Kazakistan'da bulunan Baikonur kozmodromu için kalkış koordinatları ile programlandığı bildirildi.

Rogozin, "roket gerçekten Baikonur'dan kalkıyor gibi programlanmıştı" dedi. "Doğru koordinatları almadılar."

Reuters, roketin değerli şeyler taşıdığı, "Rusya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya, Kanada ve Almanya'daki bilimsel, araştırma ve ticaret şirketlerine ait 18 küçük uyduyu barındırdığı" belirtildi.

İnsan programlama hataları ve teknik aksaklıklar, uzay uçuşunda nadir değildir. Aslında bu, yakın zamanda Rusya'nın başına gelen ilk aksilik değil. 2015'te roketlerden biri, ateşlendikten birkaç dakika sonra Meksika'nın iletişim uydusunu yok ederek patladı. Ve geçen yıl, Japonya'nın 273 milyon dolarlık Hitomi uydusu ayrıştıktan ve yörüngeden atıldıktan sonra kayıp ilan edildi. Sebep büyük oranda insan hatasına atfedilmişti.

Rusya'nın maliyetli başarısızlığı, Roscosmos uzay programı bütçesini bu yıl yüzde 35 oranında azaltmasının kısa bir süre ardından geldi.



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