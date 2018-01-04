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Rus uzmanlara göre bitcoin 100 bin doları aşacak!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

Rus yatırım uzmanlarına göre Bitcoin fiyatı 2018'de de yükselmeye devam edecek

Rus yatırım uzmanları, en popüler kriptopara Bitcoin fiyatında yukarı hareketin 2017'ye göre daha daha yavaş bir hızla da olsa 2018 yılında da devam edeceğini tahmin ediyorlar.

Bitcoin fiyatının 2017'de 20 kat artarak 20 bin dolar sınırını test ettiğine işaret eden Rus uzmanlar, 2018'de bu kadar olmasa da fiyatı 3-4 kat artmasının mümkün olduğunu düşünüyorlar.

RIA Novosti'ye konuşan Prime Capital IC Başkan Yardımcısı Svetlana Ivanova, "2017, Bitcoin için rekorlar yılı oldu. Bitcoin fiyatının 2018 yılında da büyümeye devam edeceğini ve 50 bin dolar seviyesine ulaşacağını düşünüyorum" dedi.

Rusya Kripto-para ve Blockchain Derneği Başkanı Yuri Pripachkin ise daha pozitif bir yaklaşım ortaya koyduğu ve fiyatın 3-5 kat artacağını öngördü. Pripachkin, "Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesine ulaşması olasılığı oldukça gerçek" diye konuştu.

Alpari Company'nın analitik araştırma departmanı müdür yardımcısı Natalya Milchakova da, "Bitcoin'de yukarı hareket 2018 yılında da devam edecek, ancak büyüme oranı yavaşlayacak ve düzeltme periyotları artacak" dedi. 

Etiketler: bitcoin ne kadar
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