Rus uzman: İdlib’e karşı Afrin pazarlığı yapılıyor 

Rusya’daki “Vzglad” gazetesine Ankara ile Moskova arasında Halep’in düşmesinden buyana en büyük pazarlığının yapıldığını öne süren Ortadoğu uzmanı uzmanı Anton Madrasov, “Yaşanan gelişmeler Moskova ile Ankara arasında çok büyük ve sıkı bir pazarlığın yapıldığına işaret ediyor. Bu pazarlık odağında da Afrin ile İdlib var. Bilindiği üzere Esad ordusu bir aydan beri İdlib bölgesi güneyindeki Ebu Zuhur askeri havalimanını Rusya ve İran’ın yardımıyla ele geçirmek istiyor. Türkiye’ye bağlı gerillalar ilk başta bu saldırıya karşı koydu ve stratejik üssün Şam tarafından ele geçirilmesi durduruldu.

Hemen ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin (Kürt ordusu) çıkışını gerekçe göstererek Afrin üzerine yürüyeceklerini açıkladı. Erdoğan, ABD’nin kontrolü altındaki Cezire veya Kobani yerine Rusya’nın kontrolündeki Afrin’i işaret etti. Sonra daha ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. Türkiye, İdlib güneyindeki ÖSO unsurlarını Afrin istikametine kaydırmaya başladı. Tıpkı zamanında Halep’ten yandaşlarını çekerek Rusya’nın şehri ele almasına izin verdiği gibi. Dolayısıyla İdlib’e karşın Afrin pazarlığı yapıldığı aşikar.

Cephe hattına gelecek olursak. Rusya Afrin’den gerçekten bir şeyler çekiyor. Oradaki seyyar hastane daha 10 Aralık’ta toplatılıp bölgeyi terk etmişti. Geride kalan 170 Rus askerinin durumu ise muamma. Türk ordusunun Afrin’de başarılı operasyon gerçekleştirebilmesi için hava kuvvetlerine ihtiyacı var. Sırf karadan Afrin harekâtı Fırat Kalkanı operasyonu gibi sarpa sarabilir ve Türk ordusu büyük can kaybı verebilir. Ankara ayrıca Moskova’ya tüm kantonu işgal etmeyeceği sözü de vermiş gibi duruyor. Sadece YPG’nin Türkiye’nin başını ağrıtan kilit noktaları kontrol altına almak istiyor. Bu operasyonu 15 bin silahlı YPG militanı karşısında en az kan dökülerek nasıl yapacağı ise Rusya’nın sesiz tavrına bağlı” ifadelerini kullandı.