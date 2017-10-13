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Rus turistlerin tercihi yine Türkiye

AA
13.10.2017 - 09:21 | Son Güncelleme:

Rus vatandaşlarının ekim-aralık döneminde tercih edecekleri bir numaralı tatil noktasının yine Türkiye olacağı bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusların yılın son çeyreğinde tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullanmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Rus turistlerin özellikle Antalya’ya yönelik ilgisinin devam ettiği vurgulanarak iklim ve yaz dönemine kıyasla düşen fiyatların, Rus turistlerin tercihinde etkili olduğuna işaret edildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 3 milyon 333 bin 476 kişiyle Rusya olmuştu.

Etiketler: rus turist
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