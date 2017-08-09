'Rus turisti salgın haberiyle korkutuyorlar'

İlk olarak geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan haberlerde Antalya bölgesi otellerinde tatil yapan birkaç Rus turistin “Koksaki” olarak bilenen virüs bulgusuna rastlandığı duyuruldu. Ardından yine Rusya’daki saygın İzvestiya gazetesi “Türkiye salgını gizliyor” başlığıyla yeni bir “Koksaki” virüsü haberi kaleme aldı. Haberde Kemer, Belek ve Side başta olmak üzere otellerde tatile gelen Rus turistlerin hastalığa yakalanarak zamanından önce tatillerini yarıda kesmek durumunda kaldıkları dile getirildi.

Salı günü ise Rusya’daki tüketici denetimi kurumu “Rospotrebnadzor” devreye girdi. Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan adı geçen virüsle ilgili bilgi istendiği açıklanarak, Türkiye’de rahatsızlanan Rus vatandaşları için acil telefon hattı kurulduğu da ilan edildi.

Moskova’da her geçen gün “Türkiye’de Koksaki salgını var” haberleri yayılırken, Türkiye’nin bu durumu örtbas etmek istediği savunuldu. Yine Rus İzvestiya gazetesi, Türkiye’nin salgın olduğunu kabul etmesi durumunda ödenmiş tur paketi bedellerini geri iade etmek zorunda kalacağı için gerçeği kabul etmek istemediği varsayımında bulundu.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Bu arada Rusya’da yayılan söylentiler üzerine resmi RİA ajansına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Bölge Müdürü İbrahim Acar, Rusya’da çıkan tüm bu salgın haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı. Acar, ne Antalya ne de Türkiye’nin Akdeniz bölgesi genelinde Koksaki virüsü salgını bulunmadığını duyurdu.

Solunum yoluyla bulaşan Koksaki virüsü çocuk ve yetişkinlerde 40 dereceyi bulan ateşe, ishal ve mide bulantısına yol açıyor. Hastalanan kişinin vücudunda sulu kabarcıklar da gözlenebiliyor.