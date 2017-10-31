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    Rus turist taciz iddiasıyla şikayet etmişti! Görüntüleri ortaya çıktı

    İSTANBUL (İHA)
    31.10.2017 - 15:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu’ndaki Aya Triada kilisesinde geçtiğimiz Mayıs ayında Rus turistin güvenlik görevlisi tarafından taciz edildiği iddiaları üzerine olayın kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntüleri inceleyen bilirkişinin raporunda, herhangi bir taciz olayının olmadığını belirtmesi dikkat çekti.

    Beyoğlu’ndaki Aya Triada kilisesine 2 Mayıs 2017 tarihinde ziyaret amaçlı giden Rus uyruklu Anastasia C., 3 Mayıs 2017 tarihinde kilisenin güvenlik görevlisi Kamil A.’yı savcılığa şikayet etti. Anastasia C., kilisede mum yakıp bağış yaptıktan sonra tam çıkacağı sırada, Kamil A.’nın yanına gelip sarıldığını ve taciz ettiğini iddia etti.


    Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, ifadesi alınan Kamil A., 31 yıldır söz konusu kilisede hem çalışıp hem ikamet ettiğini söyleyerek, “Kiliseye her gün yüzlerce turist gelmektedir. Ben bayan şahsı kilisede görmüş olabilirim. Ancak hatırlamıyorum. İddiaları kabul etmem. Beni neden böyle bir suçla itham ettiği hakkında bir bilgim yok” dedi. Savcılık, Kamil A. hakkında “cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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    Fotoğraf inceleme uzmanı tarafından, kilisenin iç ve dış güvenlik kamera görüntülerine ilişkin hazırlanan bilir kişi raporunda, “Mevcut kamera görüntülerinde şikayete konu her hangi bir olayın olmadığı tespit edilmiştir” denildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine Şubat ayında başlanacakken taciz iddiasına konu olan ve dava dosyasında yer alan görüntüler ortaya çıktı.

    Güvenlik kamera görüntülerinde kilise kapısına gelen turist kadın ile güvenlik görevlisinin kısa süre konuştukları görülüyor. Daha sonra geri dönen turist kadının elini uzatan güvenlik görevlisi ile tokalaşarak sarıldıkları görülüyor. Görüntüde turist kadının daha sonra arkasını dönerek kiliseden ayrıldığı kameralara yansıyor.

    Etiketler: Son dakika
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