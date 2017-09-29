Rus turist sayısındaki artış yüzde 892 oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre 4 milyon 658 bin 463 kişi Ağustos’ta Türkiye’ye geldi. 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’yi

ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.41 artışla 21 milyon 983 bin 873’e ulaştı.

Türkiye’ye ilk 8 ayda en çok turist gönderen ülke 3 milyon 333 bin 476 kişi ile Rusya oldu. Geçen yılın aynı döneminde gelen turist sayısı 336 bin 165 kişiydi. İlk 8 aydaki artış yüzde 892 olarak gerçekleşti. İkinci sırada ise Almanlar yer aldı.

Almanya’da geçen yıl ilk 8 ayda 2 milyon 714 bin 861 kişi gelirken bu yıl 2 milyon 500 bin 197’ye geriledi. Üçüncü sırada ise 1 milyon 596 bin 820 kişi ile Gürcistan kendisine yer buldu. Gürcistan’dan geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 466 bin 849 kişi gelmişti. İran’dan aynı dönemde gelen kişi sayısı 1 milyon 117 bin 907’den 1 milyon 559 bin 345 kişiye çıktı.