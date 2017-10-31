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    Rus turist İstanbul'daki kilisede mum yaktığı sırada dehşeti yaşadı

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 09:20 | Son Güncelleme:

    Rus turist Anastasia C. günah çıkarmak için Beyoğlu’ndaki Aya Triada kilisesine gitti. İddiaya göre mum yakarken, güvenlik görevlisinin cinsel saldırısına uğradı.

    Dilek Yaman'ın Takvim gazetesinde yer alan haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan kilisede akılalmaz bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Rus Anastasia C., gezmek için önceki gün ülkesinden İstanbul'a geldi. Beyoğlu'nda dolaşan genç kadın günah çıkarmak için Aya Triada kilisesine girdi. Mumları yaktıktan kısa bir süre sonra yanına bir adam geldi.

    ÖNCE PARA İSTEDİ

    Genç kadınla Rusça ve İngilizce olarak konuşmaya çalışan şahıs, kendisini kilise güvenlikçisi olarak tanıttıktan sonra Anastasia'dan iddiaya göre para istedi. Rus turist, kiliseye giriş ücreti istediğini belirten güvenlikçiye para verdi. Güvenlikçi bir süre sonra Anastasia C.'yi taciz etmeye başladı. Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, sapığın elinden kurtulup vatandaşlardan yardım istedi. Olayla ilgili savcılığa başvuran Anastasia C., kilise güvenlikçisinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

    DAVA AÇILDI

    Yürütülen soruşturmada kiliseye ait güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 31 yıldır bu işi yaptığını kiliseye her gün yüzlerce kişinin geldiğini ve kimseyle arasında böyle bir olayın yaşanmadığını ileri sürdü. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda, güvenlik görevlisi hakkında cinsel saldırı suçundan dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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