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    Rus sunucudan eşine 'Türkiye' çağrısı: 'Olya, Türkiye'ye gidiyoruz'

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 09:15 | Son Güncelleme:

    Rus devlet televizyonda yayınlanan 'Zaman Gösterecek' isimli programının sunucusu Artyom Şeynin, program sırasında eşine seslendi ve "Olya ilişkiler iyi. Gidiyoruz artık Türkiye!" dedi.

    Rus devlet televizyon kanalı 1.Kanal'ın "Vremya Pokajet" (Zaman Gösterecek) adlı program sunucusu Artyom Şeynin Türk-Rus ilişkilerinin düzeldiğinden artık emin olduğunu belirterek canlı yayından eşine seslendi: "Olya ilişkiler iyi. Gidiyoruz artık Türkiye!"

    "OLYA ARTIK GİDİYORUZ TÜRKİYE'YE"

    Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB)’in haberine göre, Türk-Rus ilişkilerinin tartışıldığı programın son dakikasında sunucu Şeynin, "10 yıl boyunca ailece Türkiye'ye tatile gidiyorduk. Türkiye'de tatili çok seviyorduk. Çok hoşumuza gidiyor. Çocuklarım 'Türkiye, Türkiye' diye büyüdü. Malum olaylardan sonra artık gitmiyoruz. Eşim ise bana soruyor: Türkiye ile ilişkiler nasıl? Düzeldi mi? Şimdi (uzman Sergey Strokan'ın 'Rusya ve Türkiye Avrasya bölgesinde tek yumruk olmalı' sözlerinden sonra) emin oldum. Olya artık gidiyoruz Türkiye'ye!" diye gülerek eşine seslendi.

    Etiketler: RUSYA , Türkiye , Turizm
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