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    Rus siyasetçi: "ABD büyük bir savaşa hazırlanıyor"

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Rus Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi İgor Morozov, ABD’nin bölgede büyük bir savaşa hazırlandığını söyledi.

    Rus yönetimi, Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliği ile ilan edilen çatışmasızlık bölgelerinin ardından Soçi’deki “Suriye Ulusal Diyalog” kongresine hazırlanıyor.ABD ise Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte “sınır güvenliği ordusunun” kurulacağını duyurmuştu. 

    "ABD BÜYÜK BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

    Kuzey Irak merkezli Rudaw’a konuşan Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi İgor Morozov, “Moskova’daki gözlemcilerin çoğu, ABD’nin Suriye’de büyük bir savaş hazırlığı yaptığına inanıyor. Olacak savaşta Kürt güçleri ile diğer güçlerin karşı karşıya getirileceği uzak bir varsayım değil” dedi.

     

     

    Etiketler: HABERLER , son dakika
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