Rosneft, Irak Kürt Bölgesel Yönetimiyle doğalgaz boru hattı anlaşması yaptı

Bu gelişmeyle Rusya, 24 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu öncesinde, Kuzey Irak'a, Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz ihraç eden önemli bir tedarikçi olmasına yardım yolundaki taahhüdünü güçlendirmiş oluyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 2014'ten beri Bağdat'taki merkezi hükümetten bağımsız olarak petrol ihraç ediyor. Bu yıl Kuzey Irak'ın alıcı listesine giren Rosneft, yarı özerk Kürt bölgesine, gelecekteki petrol satışları karşılığında yüz milyonlarca dolar kredi veriyor.

Rosneft ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün yaptıkları açıklamada, Rosneft'in IKBY'de bir doğalgaz boru hattını finanse ederek bu alandaki yatırımlarını genişleteceği belirtildi.

Anlaşmaya yakın iki kaynak, yatırımların 1 milyar doların üzerinde olacağını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, yıllardır bütçe gelirleri ve petrol ihracatının paylaşımı konusunda uzlaşmazlık yaşadığı Bağdat yönetiminden ayrılmak için 25 Eylül tarihinde bağımsızlık oylaması yapıyor.

Rosneft'in yatırımı bölgede şimdiye kadar orta büyüklükte şirketlerin elinde olan doğalgaz üretimini büyütecek.

Üretim bazında dünyanın en büyük kamuya açık petrol şirketi olan Rosneft için anlaşma, uluslararası çaptaki doğalgaz emellerinin gerçekleşmesi yolunda büyük bir katkı olacak.

Rosneft, Avrupa'ya doğal gaz sevkinde, doğalgaz ihracatında Rusya'nın devlet tekeli olan Gazprom'a uzun zamandır rakip olmak istiyor.

Türkiye içinse bu anlaşma, enerji ihtiyacı büyük olan ekonomisine yeni bir kaynak ve Avrupa'ya gaz sevkinde önemli bir merkez olma imkanı anlamına geliyor.

Boru hattının, Kuzey Irak'taki kullanıcılara gaz sağlamanın yanı sıra, yılda 30 milyar metreküp doğalgaz taşıması bekleniyor.