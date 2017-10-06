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    Rus ordundan ilginç yasak! Konum bilgileri açığa çıkarıyor diye...

    DHA
    06.10.2017 - 18:06 | Son Güncelleme:

    Rusya ordusu askerlerinin güvenlik için çok büyük önem arz eden konum bilgilerini açığa çıkarıyor olması sebebiyle selfie çekmelerini yasakladı.

    Daha önce Ukrayna ve Suriye'de sosyal medyada paylaşılan Rus birliği fotoğrafları sebebiyle askerlerin gizli kalması gereken konum ortaya çıkmıştı.

    İngiliz gazetesi Independentta yer alan bir habere göre Rusya ordusu, askeri personelin fotoğraf çekmesini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı, fotoğraf, video ve diğer görsel medyanın düşmanlara önemli bilgiler verebileceği olasılığına karşı, fotoğraf çekimlerinin yasaklanmasını öngörüyor.

    Tasarıda, bazı fotoğrafların dijital ortamda, çekildiği coğrafi konumunun kolaylıkla saptanabildiği ve dolayısıyla askeri birliklerin konuşlandığı bölgenin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiliyor.

    Uluslararası basın mensuplarının daha önce Rusya askerlerinin selfielerini konum belirlemek için kullandığı bazı olaylar gerçekleşmişti.

     

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    Etiketler: RUSYA , selfie , Suriye , ASKER
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