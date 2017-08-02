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    Rus muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 16:33Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 16:49

    Rusya’da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri “paraşütçü birlikleri günü” kutlanırken canlı yayın yapan muhabire, alkollü bir vatandaş yumruk attı. 

    Moskova’da 'paraşütçü birlikleri gününde' adet olduğu üzere emekli paraşütçü askerler büyük parkların havuzlarında eğlendi. Geleneğe uyulup karpuz yenildi, votka içildi. Yer yer içki sınırının aşıldığı günde, Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova’daki Gorki Parkı’nda canlı yayında olduğu sırada saldırıya uğradı.

    “UKRAYNA’YI ZAPT EDECEĞİZ”

    Günün gelişmelerini aktaran muhabirin yanına gelen ve sarhoş olduğu belli olan bir adam küfürler ederek “Ukrayna’yı zapt edeceğiz” diye bağırınca, muhabir “Lütfen susun” diye uyarıda bulundu. Eski paraşütçü olduğu belirtilen sarhoş adam, bunun üzerine muhabire sert bir yumruk attı. Kanal, olay sonrası canlı yayını yarıda kesti.

    Etiketler: Rusya , ukrayna , rus
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