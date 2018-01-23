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    Rus model Vodyanova, kendi kripto para birimini çıkardı

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Rus süper model Natalya Vodyanova’nın hayır kurumlarına bağış için satın alınabilecek LoveCoins isimli bir para birimi çıkardığı belirtildi.

    Rus basınının aktardığına göre, Rus model ve aktivist Vodyanova’nın geliştirdiği cep telefonu uygulaması Elbi ile hayır kurumlarına bağışlanmak üzere LoveCoins isimli kripto paralar satın alınabilecek.

    Alınan paralar daha sonra Givenchy, Dior, Fendi veya Christian Louboutin gibi ünlü markaların ürünlerini satın almak için kullanılabilecek.
    Konuyla ilgili açıklama yapan Vodyanova, Elbi uygulamasının kullanıcıların ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini sağlayacağını belirtti.

    Bu arada LoveCoins’ler uygulama üzerinde biriktirilip Louis Vuitton ve Messika gibi markaların açık arttırmalarında da kullanılabiliyor. Uygulamada 24 saat içinde satın alınan kripto paralar sayılıyor ve edinilen para miktarı arttıkça açık attırmayı kazanma şansı da o kadar artıyor.

    Uygulama şimdilerde Rusya, Kanada ve Hindistan’daki Android sistemlerinde kullanılabiliyor ve yakın zamanda Apple’ın AppStore uygulama mağazasında da yer alacak.

    Vodyanova, modaya katkıları ve yardımseverliği nedeniyle Global Voices (GV) 2017 ödülünü almıştı.

    Etiketler: RUSYA , Kripto para , hayırsever
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