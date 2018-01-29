Rus model Bitcoin'e rakip oldu! LoveCoins nedir?

Rus basınında yer alan haberlere göre Rus süper model Natalya Vodyanova'nın, kendi geliştirdiği akıllı telefon uygulaması Elbi ile hayır kurumlarına bağışlamak esasıyla LoveCoins'i ürettiği öğrenildi. Toplanan paraların birikmesiyle Givenchy, Dior, Fendi veya Christian Louboutin gibi markaların ürünleri satın alınabilecek.

Konuyla alakalı açıklama yapan Rus model, Elbi uygulamasına sahip kullanıcıların LoveCoins ile yardım yapabileceklerini belirtti. Ayrıca, yine paraların birikmesiyle birlikte, yukarıda adı geçen markaların açık artırmalarında LoveCoins'lerin kullanılabileceği de biliniyor. Uygulama içinde son 24 saat içinde alınan LoveCoins'lerin önemi çok büyük. Çünkü son 24 saat için yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan, biriktirilen para miktarına göre kullanıcıların katıldıkları açık arttırmalarda kazanma şansları da artıyor. Uygulama şu anlık Rusya, Kanada ve Hindistan'daki Android platformlarında aktif. İlerleyen zamanlarda LoveCoins'ler, Apple Store'da da yer alacak. Ek biligi olarak Natalya Vodyavona'nın modaya katkıları ve yardımseverliğinden ötürü Global Voices 2017 ödülü aldığı biliniyor.