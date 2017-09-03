MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Rus malı elektrikli otobüs geldi

Rus malı elektrikli otobüs geldi

Hürriyet Haber
03.09.2017 - 08:02 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 08:02

Otokar'ın Rus şirkete ürettirdiği ilk elektrikli otobüs Türkiye'de...

Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüs Türkiye'ye geldi.

Elektrikli otobüs için Otokar ile Drive Electro, Aralık 2016'da anlaşma imzalamıştı. Bu kapsamda ilk elektrikli otobüs Moskova'dan İstanbul'a ulaştı.

Açıklamaya göre, sipariş veren şirketin planları arasında elektrikli otobüsün fabrika denemelerinin düzenlenmesi ve daha sonra İstanbul'a gönderilmesi yer alıyor.

10 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Elektrikli otobüs, 12 metre uzunluğunda üst sınıf segmentte ve şarj kapasitesi 40-50 kilometre. Şarj işlemi ise 6-10 dakika sürüyor.

Drive Electro, Novosibirsk'de 2012 yılından itibaren Rosatom'un siparişi üzerine elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üretiyor. Tula'da 2014 yılında dünyadaki ilk şarjlı troleybüs hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda Doğu Avrupa piyasasına da çıkan Drive Electro ve Belkommunaş'ın ortak projesi olan troleybüsler 2016 sonunda Belarus yollarında hizmete başladı.

DORUK ELECTRA

Otokar'ın ilk elektrikli otobüsü Doruk Electra ise uzun süredir ürün karmasında yer alıyor. Doruk Electra 280 kilometre menzile sahip ve 6-8 saatte şarj oluyor.

Etiketler: Doruk Electra , otokar , Drive Electro
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri