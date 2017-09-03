Rus malı elektrikli otobüs geldi

Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüs Türkiye'ye geldi.

Elektrikli otobüs için Otokar ile Drive Electro, Aralık 2016'da anlaşma imzalamıştı. Bu kapsamda ilk elektrikli otobüs Moskova'dan İstanbul'a ulaştı.

Açıklamaya göre, sipariş veren şirketin planları arasında elektrikli otobüsün fabrika denemelerinin düzenlenmesi ve daha sonra İstanbul'a gönderilmesi yer alıyor.

10 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Elektrikli otobüs, 12 metre uzunluğunda üst sınıf segmentte ve şarj kapasitesi 40-50 kilometre. Şarj işlemi ise 6-10 dakika sürüyor.

Drive Electro, Novosibirsk'de 2012 yılından itibaren Rosatom'un siparişi üzerine elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üretiyor. Tula'da 2014 yılında dünyadaki ilk şarjlı troleybüs hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda Doğu Avrupa piyasasına da çıkan Drive Electro ve Belkommunaş'ın ortak projesi olan troleybüsler 2016 sonunda Belarus yollarında hizmete başladı.

DORUK ELECTRA

Otokar'ın ilk elektrikli otobüsü Doruk Electra ise uzun süredir ürün karmasında yer alıyor. Doruk Electra 280 kilometre menzile sahip ve 6-8 saatte şarj oluyor.