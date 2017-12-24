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    Rus komedyenler dalga geçti... "Alo, ben Polonya Başbakanı..."

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Rus komedyenler, kendilerini Polonya’nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e telefon şakası yaptı.

    YouTube'daki sayfalarında görüşmenin kaydını yayımlayan “Vovan” ve “Lexus” olarak bilinen Rus komedyenler, Haley ile yeni “Polonya Başbakanı” taklidi yaparak görüştüklerini belirtti.

    Rus komedyenler, gerçekte var olmayan “Binomo Adası”nda seçimlerin yapıldığını ve seçimlere Rusya’nın müdahale ettiğini söyledi. Binomo’nun Vietnam’ın yakınlarında, Çin’in güneyinde olduğunu söyleyen komedyenler, Haley’e bu adayı bilip bilmediğini sordu.

    Haley ise soruya “Evet” yanıtını verdi.

    Şakaya devam eden Rus komedyenler, ada yönetiminin bağımsızlık talebi nedeniyle Güney Çin Denizi’ndeki gerilimi tırmandırdığını söyledi.

    Polonya Başbakanı zannettiği komedyenin Rusya’nın olmayan adadaki seçimlere müdahalesi konusuna değinmesi üzerine Haley, “Bu konuda uyarıldık ve durumu dikkatle takip ediyoruz. Sanıyorum ki Güney Çin Denizi’yle ilgili konularda yaptığımız gibi, durumu izlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, bu konuya yeniden dönebilmek için ABD’nin “Binomo sorunu” ile ilgili gerçek tutumunu öğrenme sözü verdi.

    Etiketler: haberler , nikka haley
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