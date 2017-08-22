Rus klasik müziği okurlarla buluştu

Özellikle çocukların ve gençlerin duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimine büyük katkısı olan müziğin küçük yaşlarda sevdirilmesinin önemine vurgu yapan Gönden; klasik müziğin kurucusu olarak bilinen Glinka ve Rus Beşleri’nin yaşamlarını yeni kitabında konu alıyor.
Rus klasik müziğini Türkiye’de sevdirmek istiyor
Türkiye'de klasik müziğin yeterince algılanmadığına dikkat çeken Gönden, her müziğin ayrı bir hikayesi ve insanı etkileyen modelleri olduğuna vurgu yapıyor. Klasik müziğin daha yumuşak ve eğlenceli bir dille yazıldığında başta gençler olmak üzere herkes tarafından daha keyifli ve ilgi çekici bulunacağına inanan Gönden, böylece klasik müziğin Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşabileceğini savunuyor.
Rusya'da geçirdiği yıllarda Batı klasiklerine göre Rus müziğinin daha geri planda kaldığını gözlemleyen Gönden, Rus klasiklerinin anlaşılması ve sevilmesi amacıyla kaleme aldığı kitabında, müzikseverlerin Rus klasik müziği hakkında genel bilgilere daha kolay bir dille ulaşmasını hedefliyor. Rimski Korsakov’un Yaban Arısı-Glinka ve Rus Beşleri adlı eserini; derin ezgilerin bulunduğu Rus klasikleri için sadece bir giriş bölümü olarak tanımlayan Gönden’in kitabı Pan Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.
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