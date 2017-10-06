Rus kadına korkunç şiddet!

Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Katanya emniyet müdürlüğünden bir yetkili, uzun süredir İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlığına sahip kadının WhatsApp üzerinden 31 yaşındaki Giuseppe ile tanıştığını, ardından kendisine âşık olup İtalyan'ın Sicilya'daki evine taşındığını aktardı.

Aktarılanlara göre Rus kadın, bir süre sonra Giuseppe D'ignoti'nin aslında Yusuf adında bir Faslı olduğunu anladı.

Polis yetkilisi, Yusuf'un genç kadını birkaç ay boyunca dayak attığının, cinsel şiddet uyguladığının ve öldürmekle tehdit ettiğinin ortaya çıktığını, Sicilyalının kurbanını Batılı ülkelerden ‘kâfirlerin' idam edilişini gösteren videoları izlemek zorunda bıraktığını öğrendiklerini kaydetti.

Yetkiliye göre kadının evinden çıkmasına izin verilmiyordu. Ancak bir gün atılan dayaktan sonra genç kadın hastaneye kaldırıldı ve oradan geçtiğimiz ayın sonunda kaçmayı başararak, polise başvurdu.

Giuseppe D'ignoti, kölelik yaptırmak, cinsel şiddet uygulamak, insan kaçırmak, acımasız davranmak ve insan yaralamakla suçlanıyor. Fas asıllı Sicilyalının daha önce de eski eşine aynı muameleyi uygulamaktan 2010-2015 döneminde hapis yattığı öğrenildi.

Polis, Rus kadının kimliğinin, yaşının ve şu anda bulunduğu yerin soruşturmanın yararı bakımından gizli tutulduğunu belirtti.