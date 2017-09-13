Rus güvenlik devi Kaspersky'e büyük şok

ABD merkezli mağaza zinciri Best Buy, Kaspersky'nin antivirüs yazılımını mağazalarından kaldırdı. Bunun sebebi, ABD'li politikacıların Kaspersky'nin Rus hükümetiyle olan bağlantıları hakkındaki endişeleri.

Değişikliğin ardından Kaspersky ürünleri Bestbuy.com üzerinde yapılan aramalarda görünmemeye başladı. Mevcut ürün sayfaları ise stoğun tükendiğini söylüyor. Best Buy, Kaspersky ile ilgili herhangi bir inceleme yapmasa da, firma hakkındaki medya raporlarından endişelenmiş görünüyor.

Kaspersky'nin dünya çapında 400 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ancak ABD basınındaki olumsuz haberler devam ederse yakında kullanıcı sayısı ciddi biçimde düşebilir.

Kaspersky Lab, daha önceki bir açıklamasında Kremlin ile bağlantılarının olduğunu yalanlamış ve değerlendirmelerin adil olmadığını söylemişti. Kaspersky yazılımları, tekrar yapılacak bir değerlendirmenin ardından yeniden Best Buy'da satışa sunulabilir. Firmanın yazılımları Amazon, Walmart, Target ve Staples gibi mağazalarda halen satılıyor.



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