Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Rus güvenlik devi Kaspersky'e büyük şok

    Rus güvenlik devi Kaspersky'e büyük şok

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 07:48 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 07:48

    Rus Hükümeti ile bağlantıları olduğu iddiaları nedeniyle zor günler geçiren Kaspersky Lab, ABD merkezli mağaza zinciri Best Buy tarafından tamamen dışlandı!

    ABD merkezli mağaza zinciri Best Buy, Kaspersky'nin antivirüs yazılımını mağazalarından kaldırdı. Bunun sebebi, ABD'li politikacıların Kaspersky'nin Rus hükümetiyle olan bağlantıları hakkındaki endişeleri.

    Değişikliğin ardından Kaspersky ürünleri Bestbuy.com üzerinde yapılan aramalarda görünmemeye başladı. Mevcut ürün sayfaları ise stoğun tükendiğini söylüyor. Best Buy, Kaspersky ile ilgili herhangi bir inceleme yapmasa da, firma hakkındaki medya raporlarından endişelenmiş görünüyor.

    Kaspersky'nin dünya çapında 400 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ancak ABD basınındaki olumsuz haberler devam ederse yakında kullanıcı sayısı ciddi biçimde düşebilir.

    Kaspersky Lab, daha önceki bir açıklamasında Kremlin ile bağlantılarının olduğunu yalanlamış ve değerlendirmelerin adil olmadığını söylemişti. Kaspersky yazılımları, tekrar yapılacak bir değerlendirmenin ardından yeniden Best Buy'da satışa sunulabilir. Firmanın yazılımları Amazon, Walmart, Target ve Staples gibi mağazalarda halen satılıyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: TARİHİN EN TEHLİKELİ 50 BİLGİSAYAR VİRÜSÜ

    Etiketler: kaspersky , güvenlik , internet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri