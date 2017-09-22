Rus generaller ve Koalisyon yetkilileri ilk kez yüz yüze görüştü

PKK’nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Beşar Esad rejimine bağlı güçler arasında Deyrizor mücadelesi kızışırken, ilk kez koalisyon ve Rus üst düzey askeri yetkililerin yüz yüze görüşmesi dikkat çekti. Albay Dillon, birkaç gün önce yapılan görüşmede kazara hedef almaları ve DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak başkaca sürtüşmeleri engellemek için operasyonel grafiklerin ve lokasyonların paylaşılmasının gerekliliğine vurgu yapıldığını ifade etti. Basın toplantısında, Kuzey Irak’ta yapılacak referanduma da değinen Dillon, söz konusu girişimin DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda dikkatleri dağıttığını ifade etti.