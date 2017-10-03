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    Hürriyet >Gündem>'Rus gelin, eşine mektup yazıp intihar etti' iddiası

    'Rus gelin, eşine mektup yazıp intihar etti' iddiası

    Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-
    03.10.2017 - 18:42 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Rus asıllı 44 yaşındaki Elena Kantaroğlu evinde ölü bulundu. Rus gelinin eşine, 'Ben hayatımı sana adadım, sen olmayınca bu hayatın bir tadı yok, seni özgür bırakıyorum' yazılı mektup bırakıp, intihar ettiği iddia edildi.


    Avsallar Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde gelen Fikret Kantaroğlu, eşi Elena Kantaroğlu'nu yatağın üzerinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine Jandarma ve sağlık ekipleri eve geldi. Yapılan incelemede Elena Kantaroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

     

    Evde inceleme yapan jandarma, Elena Kantaroğlu tarafından yazıldığı iddia edile bir mektup buldu. İngilizce ve Rusça kaleme alınan mektupta, "İkimizden biri bu dünyaya fazla. Birimizin gitmesi lazım. Ben şimdi uzaklara gidiyorum. Köpeklere iyi bak. Ben hayatımı sana adadım, sen olmayınca bu hayatın bir tadı yok, seni özgür bırakıyorum" yazdığı öne sürüldü.

    Vücudunda herhangi bir darbe ya da yara izine rastlanmayan Elena Kantaroğlu'nun ilaç içerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Savcının incelemesinin ardından, Elena Kantaroğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Evde, Elena Kantaroğlu'nun beslediği 4 köpek ve çok sayıda kedi bulundu.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , rus gelin , rus , intihar
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