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Rus gazeteden 'Akkuyu’dan Kalyon ve Kolin çekiliyor' iddiası

Reuters
06.02.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

Rus gazetesi RBC, Akkuyu nükleer santralinin inşaatı projesinde Rusya'nın ortağı olan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın projeden çekildiğini iddia etti. Haberde projede iki şirketin yerini kamuya ait Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) alabileceği iddiası yer aldı.

Rusya'da yayınlanan RBC gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre 22 milyar dolar büyüklüğündeki projeden çekilen Kalyon ve Kolin'in yerini kamuya ait Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) alabileceği ifade edildi.

 

Etiketler: Akkuyu Nükleer Santrali , Kolin Enerji , Kalyon inşaat
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