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    Rus gazeteciye saldırı! Durumu ağır...

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Rus Eho Moskvı (Moskova'nın Yankısı) radyosunda çalışan gazeteci Tatiana Felgengauer’in Moskova'da bıçaklı saldırıda uğradığı ve boğazından yaralandığı açıklandı.

    Radyonun merkez binasına giren saldırganın, baş editör yardımcısı olan Tatiana Felgengauer, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından boğazından bıçaklandığı belirtildi

    Saldırganın binadaki güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiği kaydedilirken, hayati tehlikesi bulunmayan Felgengauer’in hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, saldırının nedenine ilişkin detay verilmezken, Rus medyasına konuşan bazı kaynaklar, saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.

    Rus gazeteciye saldırı Durumu ağır...

    Etiketler: Rusya , haber
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