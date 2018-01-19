Rus gazete Afrin'deki terör silahlarını yazdı: "Onları tüm dünya silahlandırdı"

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı General Vladimir Şamanov, “Suriye’nin elinde hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altında tutacak silahları mevcut. Suriye kendi egemenlik alanı hava sahasını şüphesiz denetim altında tutuyor” dedi. Şamanov ayrıca “Biz Suriye’de özel misyonla bulunmaktayız. Bu misyonumuz Rusya ile Suriye yasal yönetimi arasında yapılan anlaşmalarla belirlenmiştir. Bize verilen görev alanımız ve ayrıca terörizm ile mücadele vazifesini yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

RUS GAZETE AFRİN'DEKİ SİLAHLARI YAZDI

İzvestiya gazetesi ise Türkiye’nin olası Afrin harekatını ele alan silah konulu geniş bir makale yayınladı. “Onları tüm dünya silahlandırdı” başlığını taşıyan analiz haberde Türkiye’nin Afrin’e harekât düzenlemesi durumunda karşısında hangi silahları göreceği sıralandı.

Haberde 2014 yılından bu yana sadece ABD değil tüm eski doğu bloğu ülkeleri ve Almanya’dan da YPG’ye silah gittiğinin vurgulanarak, “Suriye’deki Kürtlerin elinde ABD finansmanıyla Bulgaristan ve Romanya’dan alınma binlerce kalaşnikof otomatik silahlar, zırhlı araçlara karşı kullanılan RPG-7 bazukaları, 82 ve 120 milimetrelik havan topları. Kullanımda sadece 5 adet Sovyet yapımı T-55 tankı mevcut. Ancak zırhlı araç eksikliğini yine Amerika’nın sağladığı Hummer ve Toyota marka dört çeker cipler kapatıyor. Zırhlı araçlara karşı ayrıca Sovyet yapımı “Konkurs” ile “Fagot” ve batıdan “TOW” ile “MILAN” sistemleri. Türkiye El Bab harekâtı sırasında bu silahlar yüzünden birkaç tankını kaybetmişti. Havaya gelince. Kürtlerde eski Sovyet yapımı “Igla-1” seyyar uçak savarlara da sahip. Bunları Rusya vermedi. Silah piyasasından temin etmişler. Geçenlerde ise ABD’nin bölgeye yeni modern uçak savar sistemi ulaştırdığı haber verilmişti. Dolayısıyla Türk ordusunu kolay gezinti beklemiyor” dendi.

OPERASYON ÖNCESİ RUSYA'YLA SON TEMAS

Türkiye, PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin’e yönelik operasyon öncesinde üst düzey temaslarını dün de sürdürdü. Brüksel’deki NATO askeri komitesinde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la salı günü görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la Moskova’ya gitti. Rusya Genelkurmay Başkanı’yla görüşen Akar ve Fidan, son detayları konuştu.

HAVA SAHASI TALEBİ

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan'ın bugün yayımlanan haberine göre Orgeneral Akar’ın, Rus mevkidaşıyla görüşmesinde olası Afrin operasyonunda Suriye hava sahasını kullanma talebini gündeme getirdiği öğrenildi. TSK’nın, Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’e yapılacak operasyon planlarında hava sahasının kullanılarak bölgedeki PYD/YPG mevzilerinin savaş uçaklarıyla bombalanmasının gerekliliği vurgulanıyor. Güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yapıldığı sahaya göre daha dağlık bir alan olan Afrin bölgesine hava operasyonlarının şart olduğu görüşünde.

ARAZİ BİLGİLERİYLE

Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan’ın Moskova’da muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde Türk güvenlik birimlerinin gerek yerel kaynaklar, gerekse insansız hava araçları ve diğer teknik donanımlarla Afrin bölgesinde PYD/YPG güçlerinin arazideki hareketlilikleri, bulundukları yerler ve Türkiye’nın sınır güvenliğini tehdit edecek silahlanmalarını içeren istihbarat dosyalarından bilgiler aktardıkları da öğrenildi.