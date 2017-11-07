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    Rus Dışişleri Bakanlığından Lübnan açıklaması

    MOSKOVA (AA)
    07.11.2017 - 21:23 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Saad Hariri'nin başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından yaşanan gelişmelerden endişe duyulduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin istifasının ardından 2016'nın sonundan bu yana Lübnan'da yaşanan olumlu gelişmelerin tehlikeye girdiği belirtildi. 

    Moskova'nın, Hariri'nin istifasının ardından ülkede gelişen durumdan endişe duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bölgedeki durum göz önünde bulundurulduğunda, Lübnan’da etki sahibi tüm dış güçlerin gelişmekte olan olaylara yapıcı ve tutucu yaklaşımlarını teşvik ediyoruz." ifadesine yer verildi. 

    İran lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti’yi geçen cuma Beyrut'ta kabul etmesinin ardından sürpriz bir şekilde Riyad'a geçen Hariri, burada katıldığı bir televizyon programında başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 

    İstifa açıklamasında Hizbullah ve İran'ı suçlayan Hariri'nin bu kararı ülke yönetiminde Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn ittifakının etkisini kıramamasına bağlanıyor. 

    Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise yaptığı açıklamada Hariri’nin Suudi Arabistan’da gözaltında olduğunu ileri sürmüştü. 

    Etiketler: Rusya
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