Rus çifti ölüm ayırdı

Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Side istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, önce önünde gitmekte olan Serdar Büyük’ün kullandığı 07 LER 67 plakalı motosiklete ardından da yaya geçidinden tatil yaptıkları otele giden turistlere çarptı.

Kazada ağır yaralanan Rus Turist Tatiana Polyanskikh (63) kaldırıldığı Side Özel Anadolu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi İvan Polyanskikh (65) Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Büyük ise Side Özel Anadolu Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ve aracın kaza sırasında kopan parçalarından yola çıkarak otomobili belirlemeye çalışırken, Rus turist Tatiana Polyanskikh’in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından çevre esnafı da aynı bölgede sık yaşanan kazalara tepki gösterdi.