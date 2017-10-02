Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Rus basınından flaş iddia! 'Ruslar kodları vermeyecek'

    Rus basınından flaş iddia! 'Ruslar kodları vermeyecek'

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 19:12 | Son Güncelleme:

    Rus haber sitesi Gazeta.ru, Rusya'nın, Türkiye'nin, satın alacağı S-400 hava savunma sistemlerinin iç düzeneğine erişme hakkı verilmesi yönündeki talebini geri çevirdiğini iddia etti.

    Rusya ve Türkiye arasında yapılan S-400 görüşmelerine yakın olduğu belirtilen bir kaynak Gazeta.ru'ya demecinde, "S-400 sistemlerine ait elektronik kodların hepsini ve iç düzeneği onlara (Türkiye'ye) vermeyeceğiz. Anlaşmaya göre, teknik onarım ve bakım işlemlerini sadece biz yapacağız. Onlarsa bu sistemlerin içini açmayacak" dedi.

    Türkiye, Rusya'dan S-400 satın almak için ön ödeme yapmıştı.  

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, ismi belirtilmeyen kaynak ayrıca, Türkiye'ye satılacak S-400 sistemleri için, bir cismin kimliğini yani hangi ülkeye ait olduğunu belirleyen radarın da Rusya tarafından kurulacağını söyledi.

    ​Kaynak şöyle devam etti: "Türklerin S-400 sisteminin iç mekanizmalarını görme talebini yerine getirmeyeceğiz. Zira sistemlerin içerisine, bir cismin düşmana mı yoksa sizin ülkenize mi ait olduğunu gösteren Rus yapımı bir radar sistemi kurulacak. Türkler, şifreleri ve kontrolü onlara vermemizi istedi. Fakat biz bunu reddettik."

    Diğer taraftan Rusya merkezli Güvenlik, Savunma ve Hukuk Sorunları Akademisi'nin başkan yardımcısı Viktor Yesin ise Gazeta.ru'ya demecinde, hava savunma sistemlerinin iç düzeneğine erişim izni verilmemesinin, bu silahların ihraç edildiği durumlarda 'sıradan bir uygulama' olduğunu söyledi.

    Yesin şu ifadeleri kullandı: "Ülkeler arasında bir satın alma anlaşması imzalandığında, satın alan tarafın sistemleri kendi başına sökme hakkı bulunmaz. Bakım çalışmaları sadece bizim uzmanlarımız tarafından yapılır. Nitekim satın alan taraf, kendi üzerine bu sistemleri üçüncü bir ülkeye satmama ve sistemde değişiklik yapmama yükümlülüğünü almış olur. Onlara bu sistemlerin nasıl üretildiğine ilişkin bir belge de verilmez."

     

    Etiketler: rusya , rus , S-400 , haber , son dakika
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri