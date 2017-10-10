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    Rus basınında müthiş iddia! Türkiye iki ABD'li basketbolcuya giriş izni vermedi

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Ankara ile Washington arasındaki vize gerginliği sürerken, Rus ‘Nadejda Orenburg’ basketbol kulübünde forma giyen 2 ABD’li basketbolcunun Türkiye’ye girişi yasaklandı.

    Nadejda Orenburg ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasındaki Avrupa Ligi başlangıç maçı yarın oynanacak. Maç öncesi Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin ABD vatandaşı olan 2 basketbolcunun, Türkiye'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

    Hramkin, “Türk yetkililer ABD’li Emma Cannon ile Brionne Jones’un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak” ifadelerini kullanıldı.

    Durumun 'skandal' olduğunu vurgulayan Hramkin, Avrupa Ligi’ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını belirtti.

    ABD’nin Türkiye’den vizeleri durdurmasının ardından Türkiye de aynı adımı atmıştı.

    Etiketler: RUSYA , ABD , Basketbol
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