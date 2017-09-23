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Hürriyet >Ekonomi>Rus bakandan petrol piyasasını dalgalandıran açıklama

Rus bakandan petrol piyasasını dalgalandıran açıklama

Hürriyet Haber
23.09.2017 - 09:19 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 09:19

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, "OPEC üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmak konusunda Ocak ayından önce karar almaz" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüt üyesi olmayan üretici ülkelerin, petrol arzını sınırlamaya yönelik anlaşması uzatıp uzatmama kararını Ocak ayından önce almayacağını söyledi.

Novak, OPEC ve diğer üretici ülkelerden bakanların yaptığı toplantının ardından arz kısıntısı anlaşmasının süresinin ne zaman alınacağı sorusuna, "Pazarın durumu hakkında güvenilir şekilde en erken Ocak (ayında) konuşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

OPEC ve üye olmayan üretici ülkelerin petrol arzını sınırladığı üretim kısıntısı anlaşması Mart ayında sona erecek. 

Etiketler: Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak , opec , petrol
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