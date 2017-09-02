Rus-ABD ilişkilerinde kara duman

ABD, New York ve Washington’daki Rus ticari temsilcilikleri ile San Francisco’daki Rus Başkonsolosluğu’nun 2 Eylül’e kadar kapatılması talimatı vermişti. Moskova, dün ABD’ye konuyla ilgili nota verirken San Francisco Başkonsolosluğu’nun bacasından çıkan kara dumanlar kamuoyunun ilgi odağı oldu. Duman, Rus diplomatların, Amerikalılar gelmeden bazı bilgi ve ekipmanları imha ettiği şeklinde yorumlandı.

RUSYA NOTA VERDİ

Kriz, Rusya’nın Trump lehine seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialar üzerine patlak vermişti. ABD Başkanı Obama, ocak ayında görevi bırakmadan önce 35 Rus diplomatı sınırdışı etmişti, geçtiğimiz günlerde de Rusya 755 Amerikalı diplomatın işine son verdiğini açıklamıştı. ABD’deki gelişmeler üzerine dün Moskova’daki ABD Büyükelçi yardımcısını Dışişleri’ne çağıran Rusya yönetimi, Washington’a duyduğu rahatsızlığı bir notayla bildirdi.