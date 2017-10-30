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    Rumlar'dan flaş iddia! Türkler doğalgaz buldu

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    30.10.2017 - 10:02 | Son Güncelleme:

    KIBRIS Rum medyası, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin Kıbrıs adası çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda İskenderun Körfezi ile KKTC’nin Karpaz yarımadası arasında doğalgaz yatağı tespit ettiğini, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın da yeni satın aldığı sondaj platformu Deep Sea Metro II adlı gemiyle yıl sonunda bölgede kazı yapacağını ileri sürdü.

    BARBAROS HARİTALANDIRDI

    Rum Fileleftheros gazetesi, son yıllarda Kıbrıs çevresindeki Doğu Akdeniz sularında sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin ayrıntılı haritalar çıkardığını, sondaj gemisinin doğalgaz bulunduğu tahmin edilen Kapraz yarımadası açıklarına 2018’in ilk aylarında geleceğini yazdı.

    TÜRKİYE’NİN SONDAJ GEMİSİ YOLDA

    Türkiye 4 yıl önce Dubai merkezli bir petrol şirketinden Polarcus adlı, deniz tabanında yer kabuğunun 3 boyutlu haritasını çıkartabilen sismik araştırma gemisi satın almış ve adını Barbaros Hayrettin Paşa olarak değiştirmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPOA) Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisi satın aldığı belirtiliyor. Geminin alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilmesi ve yeni isim verilmesi bekleniyor. Güney Kore yapımı Deep Sea Metro II, açık denizlerde faaliyet gösterebilen ileri teknoloji matkaba sahip. Gemi günümüzde Norveç’in açıklarında Kuzey Buz Denizi’nde faaliyet gösteriyor.

    Rumlardan flaş iddia Türkler doğalgaz buldu

     

    Enerji Bakanı Berat Albayrak bir süre önce Türkiye’nin kendisine ait sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’de sondaj yapacağını açıklamıştı. 

     

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    Etiketler: gaz , kktc
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