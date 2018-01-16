Rumlar ve Yunanistan Antalya açıklarını parsellemeye hazırlanıyor

Rum ve Yunan hükümeti, Meis ya da Rodos adasından başlayıp Antalya açıklarından ilerleyerek Kıbrıs adasına kadar düz bir hat çizerek münhasır ekonomik bölge sınır belirlemesi yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Rum lider, Türk-Yunan ilişkilerini sabote etme pahasına, bölgeyi yeni gerginliklere sürüklüyor” uyarısında bulunurken, Oruç Reis Firkateyni Gazimağusa limanına geldi.

TÜRKİYE’NİN SONDAJ GEMİSİ GELİYOR

Rumların Akdeniz’i parselleme ve doğalgaz sondaj çalışmalarını sert bir dille eleştiren KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu “Cumhurbaşkanımız, öteden beri münhasır ekonomik bölge ve tek yanlı doğalgaz sondaj çalışmaları konusunda, gerek müzakere masasında siyasi olarak, gerekse özel bir komite kurularak meselenin teknik olarak ele alınmasını talep etti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Sayın Anastasiades bu çerçevede yapılan tüm önerileri reddetti” dedi.

Türkiye’nin yeni satın aldığı Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisinin yakında Akdeniz’de faaliyete geçeceğini vurgulayan Burcu, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında varılan ilgili antlaşmalar çerçevesinde ve Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin elde ettiği bulgular ışığında, Türkiye’nin bünyesine kattığı yeni sondaj gemisinin (Deepsea Metro-2) gerekli ön hazırlıkları tamamlandıktan sonra fiili aşamaya geçerek, Akdeniz’de kazı çalışmalarına başlayacak olması, yaşanmakta olan gelişmelerin doğal bir sonucudur” diye konuştu.

ANTALYA AÇIKLARI KARIŞACAK

Rum lider Nikos Anastasiadis’in de doğruladığı, Yunanistan’la münhasır ekonomik bölge sınırlandırma çalışmaları ise, bir süredir devam ediyor. Çalışmalarda, Antalya kıyılarına yakın Meis ve Rodos adası ön plana çıkıyor. Rum ve Yunanlılar, adaların da kıta sahanlığı bulunduğu iddiasıyla münhasır ekonomik alan belirlerken, Meis ya da Rodos’tan, Kıbrıs Rum yönetimine düz bir çizgi çizmek istiyor. Ortaya çıkacak harita, Türkiye’nin Antalya açıklarında ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesiyle üst üste gelecek.

TOTAL VE ENI SONDAJ YAPIYOR

Günümüzde Rum yönetimi, tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’de yabancı petrol şirketlerine kiralama yoluyla sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Fransız Total ve İtalyan ENI şirketleri, Rumlar adına Kıbrıs adasının batısında bu ay deneme sondajlarına başladı. Kıbrıs Rum yönetimi, 2006 yılında başladığı doğu Akdeniz’i parselleme ya da münhasır ekonomik bölge ilan etme girişimlerini, kıyıdaş ülkeler Mısır ve İsrail ile deniz sınırı anlaşmaları imzalayarak ilerletti. Ada’nın güney ve doğusundaki deniz bölgesini 13 parsele ayıran Rumlar, Fransız, İtalyan ve Amerikan şirketlerine kiraladı. Şirketler bugüne kadar çok sayıda deneme sondajı yaptı ancak henüz yeterli seviyede petrol ya da doğalgaz rezervine ulaşılmadı.

RUM-YUNAN-MISIR-İSRAİL

Rum yönetimi, İsrail-Mısır ve Yunanistan’ı da dahil ederek bölge ülkeleriyle periyodik olarak enerji zirveleri düzenliyor. Rum yönetimi, İsrail ve Mısır açıklarında bulunan zengin doğalgaz kaynaklarını, Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri by-pass ederek Akdeniz altından boru hatlarıyla Yunanistan üzerinden AB’ye ulaştırmayı hedefliyor.

AB’DEN RUM HATTINA 100 MİLYON EURO

AB geçtiğimiz günlerde East-Med adı verilen bu projeye ekonomik destek kararı aldı ve doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının Yunanistan’a, İtalya’ya ve diğer Avrupa ülkelerine götürülmesi amacıyla, Rumlara 100 milyon Euro katkı yapma kararı aldı. AB, East-Med boru hattıyla ilgili fizibilite çalışmaları yapan İtalya-Yunanistan konsorsiyumu “IGI-Poseidon” şirketine de 35 milyon Euro destek verecek.

MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

BM’de 1982’de imzaya açılan ve 163 ülkenin onay verdiği uluslararası deniz anlaşması, herhangi bir denize kıyısı bulunan ülkeye 200 deniz mili açıklarına kadar münhasır ekonomik bölge ilan etme hakkı veriyor. Denizlerdeki münhasır ekonomik bölgeler, ülkelerin egemenlik alanı kabul edilmiyor sadece, deniz ve yer altındaki doğalgaz ve petrol gibi doğal kaynaklardan yararlanmalarına olanak veriyor. Birden fazla ülkenin kıyıdaş olduğu ve münhasır ekonomik bölgelerin kesiştiği denizlerde ise, bölge ülkelerinin sınırları belirleyen anlaşmalar imzalaması gerekiyor.

TÜRKİYE TARAF DEĞİL

Türkiye, Akdeniz ve Ege gibi iç denizlerde bu anlaşmanın uygulanamayacağına dikkat çekerek, BM anlaşmasına taraf olmadı. Dünya üzerinde, Norveç ile Rusya, Kore ile Japonya, ABD ile İzlanda gibi çok sayıda anlaşmazlık noktası bulunuyor. Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Rum yönetiminin, Mısır ve İsrail’le yaptığı sınır belirleme anlaşmalarını tanımıyor.

ÜRDÜN, RUM KESİMİ VE YUNANİSTAN'LA ANLAŞMA YAPTI

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bölge ülkeleriyle 3’lü zirvelerine Ürdün Kralı II’nci Abdullah’ı da dahil etti. Lefkoşa Rum kesimine gelen Ürdün Kralı, Rum ve Yunanlılarla bir dizi anlaşma imzaladı. Ekonomik ve eğitim alanlarında imzalanan işbirliği anlaşmalar, tarafların mülteciler ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmalarını da içeriyor

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