Rumlar FETÖ’cü firariyi kaçırdı

Kazakistan asıllı eşiyle Larnaka yat limanına gelen Karaman, Rumlar’dan siyasi sığınma istemiş, Rumlar ise, gönderecek ülke aramaya başlamıştı. Karaman’ın teknesiyle Yunanistan’a gittiği tahmin ediliyor. Amerikan haber ajansı AP’ye konuşan üst düzey bir Rum yetkili, Karaman’ın artık Ada’da bulunmadığını açıkladı, ancak gittiği ülke hakkında konuşamayacağını söyledi.

TEKNEYLE KAÇMIŞTI

Deniz Yüzbaşı Kadir Karaman’ın kimliği, İzmir merkezli FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan örgütün mahrem imamıyla ankesörlü telefon konuşması yapınca ortaya çıktı. Hakkında hemen gözaltı kararı alınan Karaman’ın İzmir’deki evi polis tarafından arandı. Polis baskınını haber alan Karaman, Kazakistan uyruklu eşi Nina Pozhidaeva’yla birlikte geçen ay sonunda görevli olduğu Mersin’den 10.5 metrelik Sanchez adlı teknesiyle ayrıldı. Bir gün sonra Ekim ayı başında Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka limanına gelen ve Rum polisine teslim olarak siyasi sığınma hakkı isteyen Karaman, FETÖ’den arandığını itiraf etmişti.