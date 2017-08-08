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    Rumlar 12 Türk’ü sahte Alman vizesiyle yakaladı  

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    08 Ağustos 2017 - 20:51Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 21:15

    KIBRIS Rum polisi, KKTC üzerinden yasadışı yollarla Rum kesimine geçen ve ardından yine sahte Türkiye Cumhuriyeti pasaportları ve sahte vizelerle Almanya’ya gitmeye çalışan 12 Türk’ü gözaltına aldı.

    Rum medyasının haberlerine göre, 3 erkek, 3 kadın ve 6 çocuk, Larnaka havalimanında, pasaport kontrolü sırasında yakalandı. Normal şartlarda KKTC’deki sınır kapılarından Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a geçiş yapılamıyor. Keza yine Türkiye pasaportlarıyla Larnaka havalimanından da çıkış yapılamıyor.

    FETÖ MÜ, KÜRT ASILLI SIĞINMACI MI?

    KKTC’den Kıbrıs Rum yönetimine yasadışı yollarla geçen 12 Türk’ten anne, baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik bir ailenin Türkiye pasaportları sahte çıktı, diğer 8 kişinin ise, pasaportları gerçek, ancak Almanya vizelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Polis grup içindeki 3 erkeği gözaltına alırken, 3 kadın ve 6 çocuğu ise, bir otele yerleştirdi. Kıbrıs Rum polisi, yaygın olarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Kürt asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yasadışı geçişlerine ve limanlarını kullanmasına göz yumuyor. Yakalanan grubun FETÖ bağlantılı ya da sığınmacı Kürt asıllılardan olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

     

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    Etiketler: KKTC , Almanya vizesi , FETÖ
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