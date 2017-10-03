Rum yönetimine kaçan Türk subayla ilgili flaş ayrıntılar… Polisler görünce şaştı kaldı

EŞİ KAZAKİSTAN UYRUKLU

Rum medyasına yansıyan ve Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre; 31 metre uzunluğundaki süper lüks yelkenli önceki gün saat 18.40’da hava kararmak üzereyken Larnaka yat limanına giriş yaptı. Sakin bir tavırla yelkenliden çıkan Türk subay ve Kazakistan uyruklu eşi, Rum liman polisine giderek, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu ve Kıbrıs Rum yönetimine sığınma başvurusunda bulunmak üzere geldiğini söyledi.

LÜKS YELKENLİ ŞAŞIRTTI

Lüks bir yelkenliden Türk subayın çıkmasının şaşkınlığını yaşayan Rum liman polisi hemen alarma geçti, Dışişleri Bakanlığı ve Rum istihbaratına haber verdi. Rum polisi, yat limanı ve tekneyi güvenlik kordonuna aldı. Medyanın görüntü almasına izin vermeyen ve kimliğini gizli tutan Rum istihbaratı, Türk subay ve eşini hemen sorguya aldı. Türk subay, “Deniz Kuvvetleri’nde subayım. Aslında ben FETÖ’cü değilim. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan soruşturmalarda adım FETÖ’cü subaylar listesine alınmış. 29 Eylül gecesi Türk polisi hakkımda tutuklama kararı çıkartarak evimde arama yaptı. Ben de Mersin’den eşimle birlikte kaçtım. Eğer Türkiye’de kalsaydım, tutuklanacak ve bir daha dışarı çıkamayacaktım. Siyasi sığınma hakkı istiyorum” dedi.

ÖZEL EV TEKLİF ETTİLER

Rum istihbaratı, Türk subay ve eşine özel bir evde kalmaları teklifinde bulundu. Ancak Türk subay, teklifi reddederek, yat limanındaki teknesinde geceledi. Türk subay dün de Rum istihbaratına ifade verdi. Rum medyası, “Yetkililer, Türk subayın işbirliğinden çok memnun" diye yazarken, Türk subay ve eşi, sivil polisler eşliğinde Larnaka sokaklarında bir süre dolaştı, ardından teknelerine döndü.

Rum Dışişleri Bakanlığı henüz Türk subay ve eşinin siyasi sığınma talebiyle ilgili karar almadı. Fileleftheros ve Alithia gazetelerine konuşan Rum diplomatik kaynaklar, 1974 öncesinde Türkiye ile Kıbrıs arasında suçluları iade anlaşması bulunduğunu, ancak Türkiye’nin günümüzde Kıbrıs Rum yönetimini tanımaması nedeniyle resmi iade başvuruda bulunmasının beklenmediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle Türkiye’de arananların Kıbrıs Rum yönetimini tercih ettiğini belirtiyor.