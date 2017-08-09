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    Rum yönetiminden şoke eden FETÖ kararı

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    09 Ağustos 2017 - 14:46Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:12

    Kıbrıs Rum yönetimi, Almanya'ya gitmeye çalışan FETÖ bağlantılı 3 Türk aile hakkında soruşturma yapmaya gerek görmedi

    KIBRIS Rum yönetimi, Türkiye’den önce KKTC ardından da Rum yönetimi üzerinden Almanya’ya gitmeye çalışırken, sahte pasaport ve vizelerle yakalanan FETÖ bağlantılı 12 kişilik 3 Türk aile hakkında soruşturma yapmama kararı aldı.

    Rum Fileleftheros gazetesi, güney Kıbrıs Hukuk Dairesi’nin sahte Türk pasaportu ve sahte vizelerle, Pazartesi günü Larnaka Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilen 3 Türk aileye mensup 3 erkeğe cezai soruşturma yapılmasına gerek görmediğini belirtti.

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     NORMAL ŞARTLARDA SINIRDIŞI

    Gazete, Larnaka’da bir otele yerleştirilen kadın ve çocuklar ile gözaltındaki 3 erkeğe, Kıbrıs Rum yönetimine yasadışı yollarla giriş yapmaları nedeniyle ne yapılacağına daha sonra karar verileceğini yazdı. Rumlar normal şartlarda KKTC üzerinden topraklarına giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Yunanistan üzerinden Türkiye’ye sınırdışı ediyor.

    Rum medyası, 3 erkek, 3 kadın ve 6 çocuktan oluşan 12 kişilik Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan 3 ailenin FETÖ bağlantılı olduğunu, 2 yıldır KKTC’de yaşadığını ve tümünün Almanya vizelerinin sahte, 4’ünün ise, hem vizeleri hem pasaportlarının sahte olduğunu duyurmuştu.

     

     

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    Etiketler: Kıbrıs Rum Kesimi , FETÖ , KKTC
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