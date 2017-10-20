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    Rum vekillere hediye saat tartışma çıkardı

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    20.10.2017 - 14:44 | Son Güncelleme:

    KIBRIS Rum yönetiminde 5 milletvekilinin Kuveytli yetkililerden ‘pahalı’ saat hediye alması ve iade etmeden kullanmaya devam etmesi Ada’da etik tartışmasına yol açtı. Saatlerden birini alan Meclis Başkanı Dimitris Şilloris, konuyu gündeme getiren medyaya çatarak, “Ne var bunda? Bu kadar büyük işler yaparken saatleri neden konu yapıyorsunuz?” dedi.

    BAŞKANA ROLEX

    Farklı partilerden 3 kadın 2 erkek Rum milletvekilinin Kuveyt ziyareti Nisan ayında gerçekleşti. Meclis Başkanı Dimitris Şilloris başkanlığındaki Rum heyet, Kuveyt Parlamentosu’ndaki muhataplarına Kıbrıs ürünü mozaik tabak ve el işlemeli mendil hediye etti. Kuveytliler ise, Meclis Başkanı’na altın kaplamalı Rolex, kadın milletvekillerine Charriol, erkeklere ise, TAG Heuer marka saatler hediye etti. Kuveytliler, Rum heyete eşlik eden memurlara da birer saat verdi.

    'BENDE DAHA PAHALI SAATLER VAR'

    Saatleri bileklerine takan Rum heyet 12 Nisan’da Ada’ya dönerken kendi aralarında, “Bu saatleri devlete kayıt ettirip iade edecek miyiz?” tartışması yaşadı. Kadın milletvekillerinden biri, “Bunlar bireysel hediye ve bende daha pahalı saatler var” dedi. Heyet, iade mecburiyeti bulunmadığı sonucuna vararak, saatleri kullanmaya devam etti.

    Devlet memurları ise, Lefkoşa’ya dönünce yasa gereği hediye saatleri iade etti. Meclis Başkanı Dimitris Şilloris dün gazetecilerin konuyla ilgili sorularını, “Etik yasası, bu gibi bireylere verilen özel hediyelerin iade edilmesini öngörmüyor. Biz Kuveyt’te önemli temaslarda bulunduk. Medya, saatler yerine bu temaslarla ilgilensin” diye cevapladı.

    Etiketler: kıbrıs , saat , rum , rum vekillere hediye saat , kuveyt
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