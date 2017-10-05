Rum lider ilhakla suçladı BM'ye şikâyet etti

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreter Antonio Guterres’e Türkiye’nin KKTC’yi ilhak etmek için B planının uygulamaya koyduğunu öne süren bir şikâyet mektubu verdi. Anastasiadis, 22 Eylül’de New York’ta verdiği ayrıntıları yeni ortaya çıkan mektupta, ilhak iddialarını şöyle sıraladı:



- Türk şirketlerine yatırım yapılması için arazi tahsis edilmesini sağlıyor.

- Türkiye, FETÖ’cüleri adadan kovmaya başladı.

- Kuzey Kıbrıs’taki Maronit köylerini yerleşime açtı.

- Kapalı Maraş’ın, Rum sakinlerinin dönüşüne izin vermeye hazırlanıyor.

- Denizaltından getirilen su hattına kablo ile elektrik getirilmesi projesini ekledi.

- Cami sayısını artırıyor.

- Okullardaki kitaplar aracılığıyla, İslam toplumuna yol açan Türkiye eğitim sistemini getiriyor.



RUMLARLA TÜRKLERİN ARASINI AÇIYOR

Rum lider, Türkiye’nin ilhak adımlarının yanı sıra Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki ilişkileri bozacak kararlar aldığını öne sürdü. Bu iddiaya ilişkin şu örnekleri verdi:



- Kapalı Maraş yanındaki sahili sadece Kıbrıslı Türklerle Türkiyelilerin kullanımına açtı.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, işgal rejimi vatandaşlığı verilmesini hızlandırdı.

- Rumların, Kuzey Kıbrıs’ta dini ayin yapmasına engeller çıkarmaya başladı.

- Karpaz’daki Rum okuluna, bir grup Rum öğretmenin atanmasına izin vermedi.

- İşgal bölgelerinde saatlerin bir saat ileri alınmasını engelledi.

- Kapalı Maraş yakınında yeni geçiş noktası açılmasına, nöbetçi kulübesinin yerinin değiştirilmesine karşı çıkarak engel çıkardı.





MONACO MODELİ ADA'YI KARIŞTIRDI

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun New York’ta bir düşünce kuruluşunda sarf ettiği, Türkiye ile Monaco modeli birleşme ve Rumlar adına doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz sondajları yapan gemilerin gerekirse vurulabileceği yönündeki sözleri Ada’da tartışmalara yol açtı. KKTC medyası, “Rum gemilerinin vurulabileceği” sözlerini birinci sayfalarına taşırken, Rum Dışişleri Bakanlığı, Ertuğruloğlu’nun Monaco örneğinden bağımsız, Türkiye’nin farklı adımlarla KKTC’yi ilhak etmeye çalıştığını ileri sürdü.



50 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde daha önce Tayvan, Kosova, Cebelitarık, Fransa ve Monaco modelleri de gündeme gelmişti.