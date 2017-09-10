Rum hava üssü Türk malı çıktı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ikiye ayrılan Kıbrıs’ta hem Rum hem Türk tarafında bireylere ait mülkiyet Kıbrıs sorununun önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Geçmişte Rumların Larnaka’daki sivil havalimanının da bir bölümü Türklere ait çıkmış, Rum yönetimi önce istimlak ardından tazminat ödeyerek sorunu çözmüştü. Benzer bir durum şimdi Rumların Baf kentindeki askeri üssünde de yaşanıyor.

AVUKAT, 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Rum Fileleftheros gazetesine konuşan Rum avukat Yannakis Papas, Andreas Papandreu hava üssünün neredeyse tümünün 1963’te Ada’yı terk eden bir Türk aileye ait olduğunu belirterek, mülkü satmak ve kullanım kaybından dolayı da tazminat istediğini söyledi.

Papas, 2014’te Baf’ta bir azazi üzerine güneş enerjisi tesisi kurmak istediğini ve arazinin Türklere ait olduğunu öğrendiğini belirterek, “1963’te Ada’yı terk eden ve bir bölümü ABD, bir bölümünün ise İstanbul’a yerleşen bir Türk aileye ait olduğunu öğrendim. Türk ailenin mirasçısı Dervişe Orhan Kaya ile İstanbul’da buluşarak 1500 dönümlü araziyi satın aldım. Rum tapu dairesine devir işlemleri için 30 bin Euro harç ödedim. Arazinin iadesini istemiyorum. Askeri üsteki araziyi devretmek için Rum İçişleri Bakanlığı ile 3 taksitte ödenmek suretiyle 10 milyon Euro’ya anlaştım. Aradan geçen sürede kullanım kaybından dolayı da 40 milyon Euro istiyorum” dedi.

Arazilerin günümüzdeki değerinin 50 milyon Euro olduğunu belirten Papas, 2014’te Andreas Papandreu askeri üssünün mülkiyetiyle ilgili durumu Rum lider Nikos Anastasiadis’e de yazılı olarak bildirdiğini belirtti.

RUMLARIN HAVA KUVVETİ YOK

Kıbrıs Rum yönetiminin hava kuvvetleri yok. Andreas Papandreu hava üssü ise, Baf kentindeki sivil havalimanının bir parçası. Üste bir helikopter pisti bulunuyor. Rumlarla üs anlaşması yapan Fransa ve Rusya gibi ülkelerin savaş uçakları, askeri üsle ortak kullanılan sivil havalimanına ait piste iniş yapıyor. Askeri üssü Rumların helikopterleri kullanıyor.