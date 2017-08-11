Ruletle kadın seçmişler!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleriÿteknik takip başlattı. 3 ay süren takip sonucu elde edilen bulgular sonucu Bursa merkezli Antalya, Ankara, İstanbul, Manisa ve Samsun’da kadın ticareti yaptıkları bildirilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu illerde eş zamanlıÿ gerçekleştirilen operasyonda Cüneyt K., Savaş K., Merdan P., Yonca G., Aslı I., Özlem Ö., Mahmut G., Mustafa G., M. Emin Ç., Uğur U. ve Emre M.gözaltına alındı. 2 şüpheli aranırken, yakalananlarınÿevlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, bir rulet makinesi, bir miktar uyuşturucu madde ile yine eskort site kurucusu kişilerin tuttukları önemli kayıtlar ele geçirildi

Şüpheliler whatsapp’tan birbirlerine fotoğraf attıkları, beğenilen kadınların diğer illere gönderildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen rulet makinesinin ise müşterilere fantezi amaçlı kadın seçiminde kullanıldığı da belirlendi.

Ajans ve tanıtım organizasyonlarda çalışan aralarında yabancı uyruklu ve yaşı küçüklerin de bulunduğu toplam 30 kadını, çetenin ÿbu iller arasında birbirlerine yolladıklarıÿve kendilerine ait eskort sitelerine ilan vererek, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.

Mağdur kadınlar da verdikleri ifadelerinde lüks yaşam vaadi ile kandırılıp daha sonra tehdit ve korku ile fuhuş yaptırdıkları, kazanılan paraları daÿşüphelilerin ellerinden aldıklarını belirterek, şüphelilerden şikayetçi oldular.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 3’ü kadın 11 şüpheli ’insan ticaretiÿyapmak’,ÿ’küçük yaştakilere fuhuş yaptırmak’,ÿ’fuhşa aracılık veÿyer temini’, ’uyuşturucuÿmadde bulundurmak ve temin etmek’ suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.