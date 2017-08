Ruhuma Asla YouTube’da

Yönetmen Kutluğ Ataman, “Ruhuma Asla” adlı eserini kendi kurduğu YouTube kanalı WitchTV’de yayınlama kararı aldı.

Ataman’ın bir video enstalasyonu olarak hazırladığı “Ruhuma Asla”nın merkezinde, Türkan Şoray gibi davranan ve gerçek yaşamı da Şoray’ın rol aldığı melodramlara benzeyen bir trans birey yer alıyor. Daha önce New York Times, Los Angeles Times, The Guardian gibi önemli mecralarda hakkında yazılar yayınlanan eser, 2. Berlin Bienali’nde, Santa Barbara Museum of Art ve İstanbul Modern’de sergilenmişti.

Kutluğ Ataman